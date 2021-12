Ekspress: olümpiaedu taga peituvad intriigid ja kahtlased rahatšekid

Tänane Eesti Ekspress lahkab vehklemisklubide vahelisi tülisid, aga ka naiskonna peatreeneri Kaido Kaaberma ametist kangutamist.

Pühapäeval, 19. septembril toimusid Haapsalus Eesti vehklemise meistrivõistlused. Õhk oli pingest paks, aga mitte tulemuste ootusest. Peamine jutuaine oli, et vehklemisliit plaanivat naiskonna olümpiakullani juhtinud peatreener Kaido Kaaberma välja vahetada ja korraldada konkursi.

Päev hiljem tundus, et Kaaberma oli Moskvas, kus ostis sada vehklemistera hinnaga sada eurot tükk. Vähemalt sellise tšekikoopia Kaaberma vehklemisliidule esitab. See äratab tähelepanu. Mitte, et kaup on ostetud Venemaalt kõigest päev pärast Eesti meistrivõistlusi ega seepärast, et osteti suures koguses varustust, mida saavad sportlased sponsoritelt tasuta. See tšekk pole kaugeltki esimene kaheldav kuludokument, mille Kaaberma aastate jooksul vehklemisliidule esitab ega isegi esimene, millega puutub kokku kaheksandat kuud ametis olev juhatus.

Praegu väidab Kaaberma Ekspressile, et originaalarvet ta EVLi ei edastanud, sest kaup jäi katki ja vehklemisterasid ta ei saanudki. Avansina saadud 10 000 eurot olevat tal senini alles. Ta olevat valmis seda EVLile tagastama.