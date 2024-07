Epeenaiskonna peatreener Kaaberma paneb ameti maha

Pea 15 aastat Eesti epeenaiskonda juhendanud Kaido Kaaberma on otsustanud ametist loobuda ja tähtajatu töölepingu lõpetada, kirjutab Jaan Martinson Delfi Spordis. „Ehk on minu lahkumine vehklemisele värskendav, igaüks võib nüüd tulla ja teha,“ sõnas Kaaberma.

Eesti vehklemisliidu president Peeter Järvelaid kinnitas, et lahkumisotsus tuli Kaabermalt. „Meie soovinuks tema jätkamist, kuid Kaido leidis, et on aeg lõpparve teha. Samas vaadates, mida ta epeenaiskonna peatreenerina tegi: olümpiavõit, MM-kuld, kaks Euroopa meistri tiitlit ning hulk kahvatumaid medaleid… Kes suudaks enamat?“

Martinson pakub artiklis välja, kellest võiks saada uus peatreener. Näiteks välistreener, Kaido Kaaberma, Nikolai Novosjolov, Irina Embrich, Helen Nelis-Naukas, Meelis Loit, Kristina Kuusk või siis juhuslik peatreener.