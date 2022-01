Prokuratuur algatas aasta treeneri Kaido Kaaberma suhtes uurimise

Möödunud nädala lõpul alustasid Põhja ringkonnaprokuratuur ning Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kelmuste ja majanduskuritegude talitus Ekspressi avalikustatud faktide põhjal Kaaberma suhtes kriminaalasja.

„Saame kinnitada, et prokuratuuri laekus kuriteoteade, mille alusel alustasime asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust kelmust käsitleva paragrahvi alusel,“ selgitas ringkonnaprokurör Anneli Masing. „Uurimise käigus kontrollime muu hulgas ka artiklis esitatud väiteid, et selgitada välja, kas toime on pandud kuritegu.“

Aasta lõpul avaldas Ekspress loo vehklemisliidu intriigidest, mille keskmes epeenaiskonna peatreener, lehe ilmumise päeval aasta treeneriks kuulutatud Kaido Kaaberma. Muu hulgas tuvastas leht alaliidu dokumentidest kaks Venemaalt pärit tšekki, mille Kaaberma oli avansi saamiseks esitanud, kuid mille väidetav väljastaja ei teadnud neist midagi.

Ekspressile teadaolevalt on Kaaberma vähemalt 10 000 eurot – ehk ühe loos mainitud tšeki jagu – vehklemisliidule tänaseks tagasi maksnud. Prokuratuur selles kriminaalasja algatamisele takistust ei näe. „Kuriteoga tekitatud kahju vabatahtlik hüvitamine ei ole vaadeldav kuriteost loobumisena, kuna loobuda saaks veel lõpetamata kuriteost ja pigem on kahjude hüvitamine karistuse mõistmisel arvestatav asjaolu,“ ütles prokurör Masing.