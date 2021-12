Mari Jürjens ja Jaan Tätte jõulukontsert jõuab Haapsallu

21. detsembril esinevad Haapsalu toomkirikus Mari Jürjens ja Jaan Tätte kontserdiga „Hingeasjad”.

„Kuulsin palju aastaid tagasi raadiost Mari laulu ja mõtlesin, et selle inimesega tahaks küll kunagi kokku saada. Nüüd saimegi kokku,” rääkis Tätte kontserdi sünniloost. „Hingeasju ei saa osta, nad on liiga kallid. Aga neid saab jagada. Mis see laulmine muud on, kui oma hingekese paotamine.”

Oma hingeasju jagavad lauljad kontserdil läbi oma muusika. Mõlemad muusikud esitavad enda lemmiklugusid.

Jürjens ja Tätte mängivad kontserdil ise saateks kitarri. Saatemuusikud on Andre Maaker kitarril ja Marti Tärn bassil ja klahvpillidel.