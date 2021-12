Endine riigihalduse minister kolib Läänemaale: elektrit ei ole vaja, puud on oma metsast

Endine riigihalduse minister Janek Mäggi (48) annab ühismeedias teada, et plaanib linnast maale kolida, vahendas Elu24. „Maal on tore, elektrit ei ole vaja,” põhjendas ta.

Mäggi plaanib kolida Lääne-Nigula valda. „Aasta-paari jooksul kolime sisse. Hoonete korrastamine võtab mõnevõrra aega,” tunnistas ta. „Miks? Maal on tore, elektrit ei ole vaja. Puud on oma metsast. Talu on piisavalt suur: 100,5 hektarit. Põlluharimine annab täielikult rohelise toidu,” selgitas Mäggi.

Mäggi loodab, et esivanemate maadele pöörduvad tagasi kõik, kellel on linnas kõle või külm. „Maa toidab ja lahutab meelt.”

Talu, kuhu Mäggi kolib, on tema perekonna valduses olnud aastast 1927.