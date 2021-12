Läänemaa täitub uisuväljakutega

Malle-Liisa Raigla fotod

Krõbe pakane on loonud head tingimused uisuväljakute rajamiseks, mis Läänemaal üha kerkivad.

Laupäeva hommikust on avatud Linnamäe uisuväljak, kus uisuväljak on poole suurem kui mullu. „Pühapäeva õhtuks oli väljak ära sõidetud,” ütles uisuväljaku rajaja Renek Loorens.

Esmaspäeva õhtust on avatud ka Haapsalu staadioni tenniseväljakutel olev uisuväljak. Haapsalu spordibaaside juht Tarmo Tuisk ütles, et paari päeva jooksul on plaanis avada ka Krahviaia uisuväljak. Sinna on vaja veel paar kihti jääd panna.

Täna olid esimesed uisutajad ka Palivere uisuväljakul, mis tänavu on Põllu tänaval, viiekordse maja kõrval vanal tenniseväljakul.

Uisuväljakuid on Läänemaale kerkimas veelgi.