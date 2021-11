Lääneranna volikogu valis vallavanemaks Ene Tähe

Lääneranna volikogu valis oma tänasel istungil vallavanemaks senise asevallavanema Ene Tähe. Tema poolt andis salajasel hääletusel oma hääle 16 volikoguliiget, kolm saadikut hääletas vastu.

Ene Tähe esitas vallavanema kandidaadiks Tiina Lobja Lääneranna valimisliidust. Teisi kandidaate üles ei seatud.

Täht ütles vallavanema kandidaadina ennast tutvustades, et Lääneranna vald on neli aastat tegutsenud – esialgu tõusvas joones, aga viimane aasta on olnud küllaltki turbulentne.

“Esimeseks eesmärgiks on see, et me saavutaksime üksmeele, saavutaksime töörahu ja saavutaksime sellise konstruktiivse mõtlemise, et ühiselt edasi minna,” lausus vallavanema kandidaat. “Kutsun kõiki koostööle. Me peame olema valmis tänasel päeval vastu võtma selliseid ebapopulaarseid, kuid tulevikku vaatavaid otsuseid selleks, et me saaksime kõik oma unistused, oma lubadused ja oma vajadused täidetud.”

Palka ta esialgu juurde küsima ei hakka. Praegu on Lääneranna vallavanema palgaks 2750 eurot kuus.

“Kui teha sellist tööd, mis nõuab suurema osa ühe inimese elust, peab ka palk olema selle vääriline, et sul on nädal aega võimalik minna end kuskile välja puhkama,” lausus Täht. Kõigepealt keskenduks ta valda juhtides eelkõige valla eelarvestrateegia ja vallaeelarve koostamisele. “Siis vaataks üle kogu valla allasutuste töötasud ja ka vallavalitsuse töötasud,” lausus Täht.

Volikoguliige Meelis Malk küsis, millal Täht end Lääneranna valda sisse kirjutab, et tema tulumaks hakkaks vallale laekuma.

“Ma ei ole iseenesest selle poolt, et on olemas fiktiivsed sissekirjutused,” lausus Täht ja lisas, et tal ei ole Lääneranna vallas ei kinnisvara ega ka sugulasi.

Vallavanemaks valitud Täht ütles, et tema esimesteks tööülesanneteks on järgmise aasta eelarve koostamine ja kogu valla struktuuri ülevaatamine.