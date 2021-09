Näitleja jumala armust ehk veri viib rähnipoja puu otsa

Tänaseks on esimene ehmatus ja uskumatus juba möödas. Sest kuigi seda on raske tõena võtta, on nüüd nii, nagu on! Aleksander Eelmaast (6.11.1946–21.07.2021) on saanud mälestus. Juba on natuke kergem, on kinnitanud ka Saueaugu teatritalu peremees Margus Kasterpalu, sest maha on peetud ka Sassi mälestusõhtu pereliikmetele, sõpradele ning lähematele kolleegidele.

Muidugi oli selline lahkumine kõigile erakordselt raske, aga kui nüüd otsida sellest halvast ka midagi head, siis – ükskord tuleb ju meil kõigil minna – kas pole see näitlejale parim teha seda une pealt, esietenduse aplaus alles kõrvus kaikumas?

Mõneti oli Sassi lahkumine just Saueaugul sümboolne. Kurb ja kahetsusväärne on, et see jääb alatiseks tumestama teatritalu kahekümnendat suve, aga samas jätab Sassi igaveseks Saueauguga seotuks. Sass armastas seda paika.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!