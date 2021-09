Haapsallane leidis jalgpallisuuruse seene

Haapsallane Toivo Tomingas leidis pühapäeval pere suvekodust Saare talus Rooslepa külas kaks iseäranis suut seent – hiidmuna.

Seened olid suured nagu jalgpallid. „Vaatasin aia poole ja nägin, et valged kuplid paistavad,” ütles Tomingas. Hiidmunad kasvasid kunagise kartulimaa servas, kus neile paistab meeldivat. Tominga sõnul on neid seal maa seest välja ilmunud oma 30 aastat ja enamasti on need ka pintslisse pistetud. „Viiludeks lõigata ja pannile, hea tihke lihaga seen,” ütles Tomingas. Seekordsed erakordselt suured leiud olid juba vanaks läinud ja söögiks kõlbmatud. Hiidmuna on söödav vaid noorena, kui tema sisu on valge ja kõva.

Hiidmuna kuulub murumunaliste sugukonda, Eesti seni suurim hiidmuna ümbermõõduga kaks meetrit kaalus 16 kilo ja leiti mullu Tartumaalt Nõo vallast.