Toivo Tomingas: kaugelt näen kodu kasvamas…

Mul on sageli asja rannarootsi muuseumi ja lihtsaim tee sinna viib Jaama ringilt piki Kalda tänavat, siis vasakpööre Lahe tänavale ja juba olengi Vasikaholmil. Kui aga vaatan uusarenduse kiiret kasvu Marienholmil, tekib küsimus: kuidas Kalda ja Lahe tänavad kasvava liiklusvoo vastu võtavad?

See, et Kalda tänavas on KEKi kortermajade vastas juba aastaid lagunenud pottahjuga tühermaa, polegi ehk probleem – kasvab võssa ja enam polegi nii inetu. Teine asi on aga Kalda-Lahe tn ristmik Kongo hotelli juures ja vasakpööre läbi nõelasilma Wiedemanni tänava otsas.