Läänemaale lisandus kaks koroonaviirusega nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 4769 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 408 ehk 8,6% testide koguarvust. Uutest nakatunutest 280 inimest ehk 68,6% olid vaktsineerimata. 128 nakatunut ehk 31,4% olid lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 153 inimesel. 103 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 58, Põlva- ja Pärnumaale 26, Valgamaale 22, Rapla-, Jõgeva- ja Ida-Virumaale 17 uut nakatunut. Lääne-Virumaale lisandus 16, Järvamaale 15, Saaremaale 13, Võrumaale 10, Viljandimaale 9 ja Läänemaale 2 uut nakkusjuhtumit. Teistesse maakondadesse uusi positiivseid testitulemusi ei lisandunud. 7 juhul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 343 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 7,7%.Testitutest 1458 olid lõpetatud vaktsineerimiskuuriga, 3311 olid vaktsineerimata. Läänemaal on haigestumus 288,6.

Ööpäeva jooksul avati 20 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 123 patsienti. Haiglaravil viibivatest patsientidest 97 ehk 78,9% on vaktsineerimata (neist sümptomaatilise COVIDi tõttu vajab haiglaravi 88 inimest).

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 727 873 inimesele, kellest 95 814 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 632 059 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 5088 doosi, kokku on manustatud 1 273 410 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 64,3%.