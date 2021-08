Sotsiaaldemokraadid oma nimekirjaga Läänemaal välja ei tule

Sotsiaaldemokraatide (SDE) Läänemaa piirkonna esimees Neeme Suur ütles Lääne Elule, et Läänemaa kohalikes omavalitsustes – Haapsalus, Lääne-Nigulas ja Vormsis – sotsid sügisestel valimistel oma parteinimekirjaga välja ei tule.

„Ei tule sellepärast, et Lääne-Nigulas panin kokku oma valimisliidu Tegusalt Tulevikku, ja Haapsalus ma ei teagi,” ütles Suur. 2017 sotside nimekirjas 170 häält saanud ja neli aastat Lääne-Nigula vallavolikogu juhtinud Suur ütles, et loobus partei nimekirja kokkupanekust, sest see on keeruline: „Inimesed seovad partei nimekirju suure poliitikaga ja kardavad, et see neile ei sobi.”

2017 Haapsalus SDE nimekirjas kandideerinud Valdo Maisalu ütles, et Haapsalu osakond pole paar-kolm aastat kordagi kokku saanud. Haapsalu sotside esimees Kaido Sipelgas ütles, et isiklik elu ja töö seovad ta Tallinnaga ning side Haapsaluga pole enam nii tugev, et ta oleks valmis kohalikel valimistel osalema.

Neli aastat tagasi SDE nimekirjas kandideerinud õpetaja Heinar Tuulberg pole erakonna liige ja kandideerib kellegi teise ridades, aga ei avaldanud veel, kus.

Kaie Ilves