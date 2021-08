Tervishoiutöötajad saavad vaktsineerimiste eest tulemustasu

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane märkis esmaspäevasel vaktsineerimise hetkeseisu pressikonverentsil, et tervishoiutöötajatele on vaktsineerimiste motiveerimiseks ette nähtud tulemustasu. Lisaks saavad kõik maakonnad eraldi vaktsineerimiskabinetid.

“Lisaraha maksame septembris, kui tibud on kokku loetud. Iga 20 süsti eest maksame juurde 50 eurot juurde ja arvesse lähevad nii esimesed kui ka teised doosid,” märkis Laane.

“Kui perearstid jõuavad näiteks oma nimistutes 70 protsendini, siis on täiendav tasu 500 eurot. Ida-Virus on see nimekirjade protsent 60. Kui saavutatakse 80 protsendi piir, siis summa kahekordistub,” selgitas ta.

Laane sõnul tulevad igasse maakonda vaktsineerimiskabinetid, kus saab kaheksa tundi päevas ja viiel päeval nädalas, millest üks päev on ka nädalavahetusel vaktsineerida. “Näiteks Harju maakonnas on neli, Ida-Virumaal 3 ja Tartumaal 2 kabinetti,” ütles ta.

“Ühe sellise kabineti hind on ühes kuus 13 200 eurot ja kahe kuu peale oleme kõikide kabinettide peale arvestanud 600 000 eurot,” märkis Laane ja lisas, et mobiilses vaktsineerimises tasustatakse kütus ja ööbimine ning kolme kuu peale on arvestatud selleks üle 900 000 euro.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik märkis, et kogu Euroopas on delta-tüvega seoses olukord halvenenud ja sealhulgas ka Eestis. “Delta tüvi on tunduvalt nakkavam kui eelmised tüved. Nädalaga näeme nakatumistempo tõusu nii meil kui mujal riikides,” märkis ta.

“Vaktsineerimisplaanis oli eesmärk täita vähemalt 70 protsenti, kuid nüüd teame, et ka see pole piisav. Praegune eesmärk on 80 protsenti vanemaealiste hulgas novembriks,” ütles Kiik.

COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer ütles, et näiteks täna on kõikide maakondade peale kokku 14 500 vaktsineerimisaega. “Inimeste motivatsioon end vaktsineerida on tõusnud,” ütles ta.