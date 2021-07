Aidi Valliku aiandusblogi: suviste hetkede ilupuud

Kevad on üürike ja enne kui arugi jõuame saada, ongi iluviljapuud üksteise järel õitsemise lõpetanud ning iluaia kõrgem rinne jääb peaaegu õietuks. Kuid mitte täiesti! On veel terve rida kauneid puid, mille dekoratiivsuse kõrgaeg langeb just suvesse.

Varasuve kuulutab juba juuni alguses välja tömbilehine viirpuu (Crataegus laevigata), mille vanu kuulsaid sorte „ Plena” ja „Rosea Flore Pleno” levis Eesti aedades juba õige ammu. Üks neist oli heleroosade, teine tumeroosade täidisõitega õitsev „roosipuu”. Nimetasin neid lapsena nõnda, sest need uhked, lopsakates kobarates puhkevad täidisõied meenutasidki mulle miniatuurseid roosiõisi. Uuemal ajal on levinuim sort ilmselt vaarikpunaste täidisõitega „Pauls’s Scarlet”. Minu meelest on päris huvipakkuv ka viimasel ajal sageli aiaärides kohatud sama värvi, kuid lihtõieline sort „Crimson Cloud”. See sort uhkeldab sügiseti ka punaste viljadega, teistel pole viljumine kuigi märkimisväärne.

