Leevenenud piirangud panid Haapsalu kohvikutes elu käima

Juunikuu soojad suveilmad ja leevenenud koroonapiirangud on pannud Haapsalu vanalinna kohvikutes elu käima. Kuurortlinna hooajaline rütm tähendab, et suurem hulk külastajaid tulebki linna ainult suvekuudel.

Haapsalu vanalinna söögikohtade pidajad ütlesid, ERR-ile et suvi algas nende jaoks hästi. Müüriääre kohviku omaniku Marget Vatku sõnul andis sellele tõuke pikkade kevadiste piirangute leevenemine.

Paljud kohvikud, näiteks Haapsalu kuursaal tegutsevad hooajaliselt ja nii on tarvis leida igal aastal töötajaid. Kuursaali juhataja Kai Tarmula sõnul on personali leidmise võti isiklik tutvus ja ka see, et läbirääkimistega alustatakse varakult.