Aimar Ventsel: Vene teaduse suukorvistamisest

Mõni kuu tagasi juhtus Venemaal midagi pretsendenditut. Võeti vastu seadus, mis peaks reguleerima n-ö valgustuslik-hariduslikku tegevust, mis aga de facto tähendab järjekordset sammu takistamaks võimudele ebasobivate inimeste sattumist avalikkuse ette.

Tehti see kõik Venemaale iseloomulikul kirvemeetodil – selleks, et näidata koht kätte väikesele opositsioonilisele grupile, tehti sisuliselt võimatuks väga oluline osa haridustegevuses. President Vladimir Putin kirjutas seadusele alla 4. aprillil ja see jõustus 1. juunil. Seaduse eesmärk on takistada „venevastaste jõudude propagandat kooli- ja üliõpilaste seas, mida viiakse läbi haridusliku-valgustusliku tegevuse nime all”. Seaduse loojate arvates kasutatakse haridustööd mitmesuguste vaenulike jõudude poolt selleks, et „külvata sotsiaalset, rahvuslikku ja religioosset vaenu”. Eelnõusse oli kirjutatud, et Venemaa-vastased jõud propageerivad teatud sotsiaalsete, etniliste või religioossete gruppide ülimuslikkust (või siis ka alaväärtuslikkust) keelelisel, kultuurilisel, rassilisel või muul põhjusel.

