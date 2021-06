Iloni Imedemaal tuleb tantsulavastus

Iloni Imedemaa hoovis esietendub juulis tantsulavastus „Olen alati siin”, mis on esimene tantsulavastus Iloni Imedemaa suvelavastuste hulgas.

„Olen alati siin” on inspireeritud Ilon Wiklandi lapsepõlvest. Värvikirevad pildid jutustavad suveidüllilisest lapsepõlvest Haapsalus. Päevadest, mis on hommikust õhtuni mängimiseks, joonistamiseks ja lõpututeks seiklusteks sõpradega. Siin on meri vaid mõne sammu kaugusel ja ujuda võib nii kaua, kuni kõht läheb tühjaks. Siis saab süüa vaarikaid, kuulata raadiot ja rääkida juttu.

Aga elu ei ole kunagi ainult helge ja värviline. Ühel hetkel kaovad piltidelt värvid, kõik muutub mustvalgeks, jääb ainult punane. Tüdruk tunneb hirmu, kurbust, viha ja üksindust. Sõda on väga lähedal ja tüdrukul tuleb taas pakkida oma kollane kohver ning lahkuda. Päriseks. Aga tüdruk saab hakkama, temas on tohutult jõudu. „Kui kasvad niimoodi üles, et tunned, kuidas sind armastatakse, kuidas sa oled tähtis ja midagi väärt, siis saad sa sellest palju jõudu – jõudu, et olla sina ise ja saada alati hakkama. Siis oled sa alati siin,” ütles Ilon Wikland.

Lavastus valmib koostöös sõltumatu tantsu lavaga.

Lavastus: Kärt Tõnisson ja Triin Reemann

Liikumine: Kärt Tõnisson, Triin Reemann ja tantsijad

Muusika: Silver Sepp

Kunstinik: Kairet Moistus

Video: Einar Lints

Tantsijad: Laura- Liisa Sõber, Frida Mei Kokk, Lilia Viiret, Moona Ojasoo, Liise Suurhans, Heidi Mõts, Mia Maria Hinnobert, Mariann Suurhans, Marii Marleen Jõudvald, Desiree Lepik

Noored tantsijad Tallinnast on Kärdi õpilased Püha Johannese kooli tantsukoolist ja Triinu õpilased Haapsalu noorte huvikeskusest.