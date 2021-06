G4S rannavalve alustab randades tööd

Täna, 1. juunil algab Eesti randades ametlik rannahooaeg. Sadakond G4Si vetelpäästjat hoiavad rannalistel silma peal 17 supelrannas Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Haapsalus, Kuressaares, Elvas ja Tõrvas.

Haapsalus on vetelpäästjad kohal Paralepa rannas iga päev kell 10-20, Vasikaholmi randa teevad vetelpäästjad patrullsõite.

„Kõige tähtsam on, et rannakülastajad ei jätaks pere noorimaid liikmeid veekogu ääres omapäi,“ rõhutas G4S Eesti rannavalve juht Henry Seemel. Eelmisel suvel päästsid G4Si vetelpäästjad kiire ja õigeaegse sekkumisega uppumisohust mitu väikest last, keda vanemad ei jälginud. „Väikesed lapsed on väga uudishimulikud, kuid ohte nad veel hästi ei taju, mistõttu on vanema juuresolek õnnetuste ennetamiseks väga oluline.“

Avalikus supelrannas on ujumisala tähistatud poidega. Selles alas on ujumine turvalisem – vesi pole liiga sügav ja ujuja jääb reeglina vetelpäästjate vaatevälja. Samuti tähistavad poid seda ala, mis on mõeldud ainult suplejatele, mitte veesõidukitele või surfaritele.

Randu ja veekogusid on Eestis väga eripalgelisi. „Enne ujuma minemist tasub endale ausalt tunnistada – kui hästi sa tegelikult ujuda oskad? Samuti peab kuulama oma tervist, sest igal suvel tabab mõnda eakat suplemise ajal terviserike, mille tõttu satub inimene lisaks veel uppumisohtu,“ hoiatas Seemel.

Rannavalvurid tuletavad meelde, et omavalitsuste heakorraeeskirjad lemmikloomaga randa tulla ei luba ja vetelpäästjad sellest reeglist kinnipidamist jälgivad. „Õnneks leidub palju mõnusaid supluskohti neljajalgsetele sõpradele ka väljaspool ametlikku rannaala,“ ütles rannavalve juht.

Lisaks lemmikloomadele tuleks koju jätta ka alkohol ja klaastaara. „See-eest haarake päikeselisel päeval randa kaasa päikesekreem, joogivesi ja rõõmus meel,“ soovitas Seemel.