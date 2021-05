Õhusoe kerkib üle 20 kraadi

Eesti kohale laieneb tugevneva kõrgrõhkkonna lõunaserv. Teisipäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub idakaare tuul 4-9, rannikualadel puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur 14-18, meretuulega rannikul kuni 12 kraadi.

Läänemaal on muutliku pilvisusega ilm. Võib sadada hoovihma. Puhub idakaare tuul 4-8, rannikul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 16-17 kraadi.

Ööd vastu kolmapäeva ja neljapäeva on veel jahedad – sooja on 4-9 kraadi. Päevad on soojemad – kolmapäeval on kuni 19 kraadi, neljapäeval kuni 21 kraadi.

Reedel ja laupäeval on hoovihma võimalus, kuid õhusoe kerkib mõlemal päeval üle 20 kraadi.