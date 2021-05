Kolm linnapeakandidaati on avalikustatud

Urmas Suklese juhitud valimisliit HaRi on oma võidus nii kindel, et ei esitanud sügisel toimuvatele kohalike omavalitsuste valimistele mitte linnapeakandidaati, vaid linnapea, kelleks on jätkuvalt Sukles.

HaRi liikme, Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbuse sõnul ei ole valimisliidul vaja linnapeakandidaati valida. „HaRi-l on linnapea, kelleks on Urmas Sukles ja kes on täis entusiasmi linnajuhina jätkata,” ütles Parbus.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!