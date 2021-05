Laagrisuvi on algamas

Läänemaa noortel on sel suvel valida nii töö-, spordi- kui ka meelelahutust pakkuvate laagrite vahel.

Haapsalu noorte huvikeskus korraldab ka tänavu noortele töölaagri, kus tehakse linnas nii heakorratöid kui ka kunsti. Linna töölaager on juuni kolmandal nädalal ja korraga kahes vanuses lastele: 11–12- ja 13–17aastastele. Haapsalu noorte huvikeskuse direktori Reelika Enderi sõnul on vahe selles, et nooremad tohivad töötada kolm, vanemad neli tundi päevas.

„Oodata on 60–70 last, sest Haapsalu linn on eraldanud laagri läbiviimiseks 6800 eurot,” ütles Ender. Selle raha eest makstakse palka nii noortele kui ka juhendajatele.

