Lutsar: nakatumise langedes võiks maskikohustus 7. juunist kaduda

Teadusnõukoda teeb teisipäeval valitsusele ettepaneku kaotada 7. juunist maskikohustus kõigile juhul, kui koroonaviirusesse nakatumise langustrend jätkub, ütles teadusnõukoja juht professor Irja Lutsar rahvusringhäälingule.

Lutsari sõnul arutas teadusnõukoda esmaspäeval praegust koroonaolukorda ning leidis, et kohe maskide kohustust ära võtta ei saa, edastas rahvusringhäälingu uudisteportaal. Samas nentis nõukoda, et kuna alanud nädalast kadus hulk tähtsaid piiranguid, näiteks tohib toitlustusasutuste siseruumides kohapeal süüa-juua, siis arutatakse maskide kohustuslikkust järgmisel esmaspäeval uuesti.

Lutsari hinnangul on võimalik, et maskikohustus kaob 7. juunist: „Kui langus jätkub ja olukord hullemaks ei lähe, siis 7. juunist saab ilmselt maskide kohustuse ära kaotada.”

Teadusnõukoja ettepanekul kaoks maskikohustus kõikidele inimestele. „Väga raske on kontrollida, kes on kahe doosiga vaktsineeritud ja kes ei ole ja kas teisest doosist on just kaks nädalat möödas või ei ole. Nii et meie ettepanek on jah, et kui see otsus tuleb, siis see puudutaks kõiki inimesi,” selgitas Lutsar.

Lutsar ütles ka, et kui vaktsineerimine edeneb hästi ning mõnd uut koroonaviiruse tüve välja ei ilmu, siis sügisel ehk kolmandat viiruselainet ei tule.