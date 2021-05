See teater jätab nostalgianäituse sügiseni avatuks

Piirangute tõttu vahepeal uksed sulgenud See teater avas nostalgiaväljapaneku ja plaanib seda sügiseni lahti hoida.

Vahepealse pausi ajal pole aga väljapaneku koostajad, teatri eestvedajad Eve Merima ja Roman Sultangirejev istunud käed rüpes, vaid on seda täiendanud näitusega lauanõudest.

Merima sõnul on See teatril aastatega kogunenud suur lauanõude kogu. „Kusjuures me pole neist ühtegi asja ostnud, need kõik on meile toodud,” ütles ta. Merima sõnul satuvad nõud teatrisse, kui keegi saab need päranduseks ega oska nendega midagi peale hakata.

Merima ütles, et See teatri nõudevaru on tegelikult suurem: „Teeklaase pole me näiteks üldse siia välja pannud, neid on meil paarisaja ringis, ja meil on ka restoranidest saadud valgeid taldrikuid-tasse, nii et saaks korraldada korraliku kohviõhtu.”

Riiulitelt vaatavad vastu tassid-taldrikud, teekannud ja suhkrutoosid, vaasid-kausid, napsi- ja morsiklaasid.

