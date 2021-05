Nõva kooli 7.-9. klassi sulgemine on ühinemislepinguga vastuolus

Tallinna halduskohus tühistas Lääne-Nigula vallavolikogu otsuse, millega Nõva kooli 7.–9. klass oleks sügisest suletud.

Nõva kooli eest aastaid võidelnud ja sulgemisotsuse kohtusse kaevanud lapsevanemad Risto Kaasik, Katri Must ja Ivo Karindi said lõpuks õiguse ja suure tõenäosusega tuleb vallal veel vähemalt aasta jagu Nõval üheksaklassilist kooli edasi pidada.

Tallinna halduskohus leidis, et Nõva kooli 7.–9. klassi sulgemisotsus on vastuolus valdade ühinemislepinguga. Ühtlasi andis kohus koolile õiguskaitse, et Lääne-Nigula vald ei saaks kooli vanemaid klasse kinni panna lootuses, et saab järgmises kohtuastmes õiguse.

