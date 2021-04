Läänemaa on vaktsineerimises Eestis kolmandal kohal

Esmaspäevase seisuga oli Läänemaal vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 5545 inimest, mis tähendab, et Läänemaa elanikest on vaktsineeritud 27,12%. Rohkem on vaktsineerituid vaid Saaremaal (28,4%) ja Hiiumaal (30,11%).

Läänemaa omavalitsustest on enim vaktsineerituid Vormsil, kus vaktsiinisüsti on saanud 155 saare elanikku ehk 40,16%, Lääne-Nigula vallas on vaktsiinisüsti saanud 29,4% elanikest ja Haapsalus 25,52%.

