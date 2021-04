Läänemaale lisandus seitse koroonaviirusega nakatunut

Ööpäevaga analüüsiti 58 läänlase koroonaviiruse teste, millest seitse ehk 13,5% osutus positiivseks.

Viimase 14 päeva nakatumine 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 621,2, Eestis keskmiselt on näit 769,9. Maakondade lõikes on Läänemaa näidult viiendal kohal.

Üle Eesti analüüsiti Eestis 2663 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 269 ehk 10,1% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 143 inimesel. 111 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 32, Tartumaale 17, Pärnumaale 14, Lääne-Virumaale 12, Järva- ja Raplamaale 8 uut positiivset testi. Lääne- ja Põlvamaale lisandus 7, Viljandi-, Võru- ja Jõgevamaale 3, Valgamaale 2, Saare- ja Hiiumaale 1 uus nakkusjuht. 8 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Haiglaravi vajab 595 patsienti.

Ööpäeva jooksul manustati 330 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 259 346 inimesele, kellest 74 819 on saanud mõlemad doosid. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 51%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud Hiiu-, Lääne-, Tartu-, Järva-, Rapla-ja Saaremaal.

Läänemaal on vaktsineeritud 5545 inimest, neist 2082 kahe vaktsiinidoosiga.