Janar Sõber: koroona pöörab hariduse pea peale

Lihula õpetaja ja endine koolijuht Janar Sõber leiab, et just koroonaajal tuleks kogu haridussüsteem luubi alla võtta ja mõõta laste teadmisi kõikides ainetes.

Janar Sõber, teisel koroonakevadel on haridusministeerium otsustanud, et 9. klassi lõpueksamite eest hinnet ei panda. Selle asemel läheb tunnistusele õigete vastuste protsent. On see õige?

See on parem kui viiepallisüsteem. Protsent on täpsem. Hinne „kolm” jääb vahemikku 51–75 protsenti. On suur vahe, kas õpilane sai 51 või 75 protsenti.

Eksamite puhul on protsent tegelikult kogu aeg vaikimisi kõrval olnud. See on taandatud hindeks, ja õpetajad on otsinud seda ühte punkti, et saaks hinnet tõsta.

Protsendiga nii ei saa.

Muutus tehti alles nüüd, teisel koroonakevadel. On seal mingi seos?

Julged otsused ja muutused vajavad suurt kaost, väga rumalat või väga julget inimest. Hinnete protsendiga asendamise üle on vaieldud tükk aega, aga see on vaibunud ja hinded on jäänud, sest need on olnud meie koolikultuuri üks osa.

Mullu jäid 9. klassi lõpueksamid üldse ära. Laste teadmised jäid mõõtmata, sest mis see eksam muu

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!