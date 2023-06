Volikogu ei tühistanud koolikärpeotsust

Volikogu otsustas, et Metsküla kool – tänavune aasta kool – pannakse 1. septembrist kinni. Seda otsust polnud volikogu nõus täna muutma. Foto: Urmas Lauri

Lääneranna võimuliit ei murdunud ning volikogu ei tühistanud 24. märtsil tehtud haridusasutuste ümberkorraldamise otsust.

Vastavasisulise eelnõu oli volikogule esitanud volikoguliige Raul Obertschneider.

Märtsiistungil otsustas Lääneranna volikogu, et Lõpe ja Metsküla kool pannakse 31. augustist kinni ja Virtsu koolis ei ole enam 5.–9. klassi ning et tuleva aasta 1. septembrist pole 7.–9. klasse enam ka Koonga ega ka Varbla koolis.

Kohus on andnud kolmele koolile – Lõpele, Virtsule ja Metskülale – esmase õiguskaitse.

Oberschneider ütles, et tema eelnõu ei ole vallavalitsuse töö takistamiseks vaid võimaluse andmiseks koostöö ja kodurahu taastamiseks. Tema eelnõu – senise otsuse kehtetuks tunnistamine – olevatki ettepanek sellise kohtuvälise kokkuleppe saavutamiseks.

Vallavanem Ingvar Saare ütles volikogule, et vallavalitsus ei toeta Oberschneideri eelnõud. Vallavanema sõnul pole koolikärpeid tehtud mitte emotsioonidele tugivnevalt vaid rahalistest vajadustest lähtuvalt. Saare sõnul paraneb ümberkorralduste tõttu vallas antava hariduse kvaliteet.

Vallavanem polnud rahul ka sellega, et haridusminister Kristina Kallas on asunud Lääneranna valla tegevust hukka mõistma. Vallavanem ütles, et vald on vaidlustanud kolmele koolile – Virtsule, Meiskülale ja Lõpele – antud esialgse õiguskaitse ning ei loobu sellest, sest vallavalitsuse hinnangul pole kohtu kaalutlused otsuse tegemisel olnud põhjendatud.

Vallavanem nentis, et volikogu koolikärpeotsust on palju kritiseeritud. “Asjatundmatus ja süvenematus paistab kritseerimistest välja,” nentis Saare.

Volikogu hariduskomisjoni esimees Janar Sõber ütles, et komisjon ei toeta Oberschneideri eelnõu, sellise otsuse poolt oli kolm, selle vastu aga kaks komisjoniliiget.

Volikogu esimees Armand Reinmaa pani otsuseeelnõu hääletamisele. Raul Oberschneideri esitatud eelnõu poolt oli seitse, selle vastu aga 12 volikoguliiget. Istungilt puudusid Karmen Pikkmets ja Mardo Leiumaa.

Oberschneider koostas haridusasutuste ümberkorraldamiseks eelnõu ka märtsiistungiks. Toona soovis ta koolikorraldust muuta vaid Lõpel, sest seal oli õpilaste arv kolmandas kooliastmes langenud piirini, kus kooliastme pidamine pole mõistlik. Ka märtsis hääletas volikogu Oberschneideri eelnõu maha.