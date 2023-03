Metsküla vaidlustas raamatukogude sulgemisotsuse

Metsküla kultuuriühing vaidlustas Lääneranna vallavolikogu otsuse sulgeda Kirbla, Tuudi, Saulepi ja Metsküla raamatukogud.

Vaide eesmärk on otsus tühistada, sest vallajuhid on volinikke eksitanud. „Otsus tehti kiiresti ja meiega läbi rääkimata,” ütles Metsküla kultuuriühingu juhatuse liige Silvia Lotman Lääne Elule eile.

Kui sulgemisotsuse eelnõu sai avalikuks, tegi Metsküla kultuuriühing vallale kiiruga ettepaneku teha koostööd, et teenus säiliks, vallavalitsus esitles seda istungil edukate läbirääkimistena, mida see aga tegelikult ei olnud. Vaides selgitab ühing, et Lääneranna vallavolikogu ja hariduskomisjoni liikmetele jäeti istungil mulje, justkui korraldataks Metsküla, Kirbla ja Saulepi raamatukogu töö ümber koostöös kohalike seltsidega, sama info edastas ka valla leht. Tegelikult sellist kokkulepet ei olnud – seega ei teadnud volinikud, mille poolt nad hääletavad ja tuginesid muljele, et raamatukogude töö jätkub.

