Uute sõnade välmimisest ja alavikust

Eestlastele meeldib uusi sõnu välmida (välja mõelda, Aaviku loodud sõna). Kui on mõni sõnavõistlus tulemas, haaratakse varmalt võimalusest kinni ja alati on sõnakorjed olnud saagirikkad.

Sõna kärgpere looja (pere, kus kasvavad sinu-minu-meie lapsed) Kristel Kärner on öelnud: „Sõnad on nagu Rubiku kuubiku mäng. Kokku saab omavahel liita lõpmatu hulga sõnu.” Ilmselt paelubki eestlasi mängulisus, mis välmimise ja välmur olemisega kaasas käib.

Emakeelepäeva eel võiks eesti keele jätkusuutlikkuse ühe näitajana esile tuua just sõnaloomet ja soovi sellesse panustada. Kirjanduskriitik Kajar Pruul on tõdenud, et kuni lapski on suuteline sõnavõistlusel influencer’i vasteks suunamudija leiutama, ei tunne ta küll mingit vajadust eesti keele kaitseks 24/7 kaevikutesse tormata, sest selline keel ei saa surra.

Teisalt oleme sõnaloomistuhinas ka siis, kui parasjagu ühtki võistlust käimas ei ole. Eesti Keele Instituudi (EKI) uute sõnade foorumisse (portaal.eki.ee/uuedsonad.html) postitatakse alailma uusi sõnu.

Foorum loodigi suuresti põhjusel, et pärast 2010. aastal toimunud presidendi sõnavõistlust ehk sõnaust (Wiedemanni sõnaraamatu järgi on sõnaus koosolek, arutelu, läbirääkimine, kuid ka võlumine, nõidumine) hakkasid inimesed Eesti Keele Instituudile saatma oma sõnaettepanekuid. Foorumit on tore külastada ja enda jaoks uusi sõnu avastada. EKI foorumis on valik seinast seina: on koomilisi sõnu, kuid ka väga leidlikke ja vajalikke, mis aitavad eesti keelt rikastada.

Siinkohal üks tore leid, mis võiks keelekasutuses kanda kinnitada. Meil on küll olemas palavik, aga normist madalama kehatemperatuuri märkimiseks vastavat sõna kirjakeeles ei ole. EKI uute sõnade portaalis on aga pakutud alavik. Alavik on sõnana lihtne ja meeldejääv.