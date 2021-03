Bussifilmad vähendasid väljumisi Haapsalu-Tallinna liinidel

Bussifirma Lux Express võttis esmaspäevast käigust ühe väljumise Haapsalu-Tallinn suunal, kolmapäevast on sama plaan ka bussifirmal Go Bus.

Go Bus jätab ära väljumised Haapsalust esmaspäevast laupäevani kell 8 ja 17, pühapäeviti kell 13 ja 18. Tallinnast ei välju buss esmaspäevast laupäevani kell 9.20 ja iga päev kell 9.40 buss.

Lux Expressi buss ei välju kell 9 Haapsalust ja kell 10 Tallinnast.

„Ajutine väljumiste vähendamine on tingitud reisijate arvu olulisest langusest neil liinidel seoses piirangutega. Samas peame oluliseks, et linnadevahelised bussiühendused jätkuksid ning inimestele oleks tagatud liikumisvõimalus ka piirangute ajal. Tuletame meelde, et enda ja kaasreisijate tervise huvides tuleb ühistranspordis kindlasti kanda maski,“ sõnas Go Busi juhataja Andrei Mändla.

Lux Expressi tegevjuhi Ingmar Roosi sõnul hakkas reisijate arv tuntavalt langema alates eelmisest nädalast. „Võimalik vajadus ajutiseks mahu vähendamiseks on andnud endast märku juba enne piiranguid. Kindlasti vähendavad liikumispiirangud linnadevahelise bussiteenuse nõudlust veelgi, mis omakorda lisab meie väljakutseid täis finantsolukorda veel ühe planeerimatu muutuja. Samas ühiskonnana peame tegema raskeid otsuseid, et tuleks kiiremini päev, kui saame uuesti täies mahus edasi sõita, nii Eestis kui ka välisriikides,“ ütles Roos.

Go Bus monitoorib jooksvalt busside täituvust ning teeb otsuseid liinide ajutise sulgemise või avamise osas lähtuvalt reisijate nõudlusest. Võimalikest muudatustest annab Go Bus täiendavalt teada kodulehe kaudu.

Lux Expressi välljumiste vähendamine kehtib aprilli lõpuni.