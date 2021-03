Kallas: algklassid võiksid kaugõppele minna juba kolmapäeval

Peaminister Kaja Kallas ütles ERR-ile antud usutluses, et valitsuskabinet koguneb esmaspäeva õhtul kell 18 täiendavaid piiranguid arutama ning näiteks algklassid võidakse kaugõppele suunata juba alates kolmapäevast. Uued piirangud kehtiksid kindlasti kogu märtsi, aga ilmselt ka pool aprillikuud.

„Meil ei ole vaja eriolukorda kehtestada lihtsalt eriolukorra kehtestamise pärast. Mida meil on vaja? Meil on vaja neid piiranguid paika saada ja seda kõike me saame teha ka ilma eriolukorda välja kuulutamata. Peamised asjad, mida me siiani oleme hoidnud, on algklasside kontaktõpe. Algklassid siirduksid nüüd ka distantsõppele. Samamoodi lasteaiad. Et kui vähegi võimalik, siis võtaksid inimesed lapsed lasteaiast ära, et nad seda haigust ei levitaks. Ja kinni kõik kaubandus- ja toitlustuskohad ka,“ ütles Kallas.

Kallase hinnangul peaksid piirangud kehtima hakkama nii kiiresti kui võimalik. „Kui me täna saame ära otsustatud, siis koolid on valmis minema distantsõppele juba kolmapäevast, arvestades seda, et distantsõpet on ju ka algklasside puhul juba harjutatud. See oleneb sellest kui kiiresti me jõuame need otsused tehtud ja siis peab jääma ka ülemineku aeg,“ ütles Kallas.