Valitsus koguneb arutama julgeolekuolukorda

Peaminister Kaja Kallas arutas koos välisminister Urmas Reinsalu ja kaitseminister Hanno Pevkuriga julgeolekuolukorda ning kutsus kokku julgeolekukabineti nõupidamise.

„Eile Poolas aset leidnud juhtum on äärmiselt tõsine. Suhtleme aktiivselt nii Poola kui teiste liitlastega, et välja selgitada juhtunu täpsemad asjaolud. Poola on meie hea liitlane NATOs ja võib olla kindel, et Eesti on pühendunud kollektiivkaitse põhimõtetele,“ sõnas peaminister. „Avaldan kaastunnet hukkunute lähedastele.“

„Ukraina, kes peab igapäevaselt toime tulema Venemaa jõhkrate raketirünnakutega, vajab toetust nii kriitilise taristu taastamiseks kui efektiivsema õhukaitse tagamiseks,“ lisas Kallas.

Pärastlõunal toimub julgeolekukabineti nõupidamine, kus valitsuse liikmetele antakse ülevaade olukorrast ja viimastest arengutest.

Eile õhtul tabas Poolat rakett. Hukkus kaks inimest.