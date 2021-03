Erikomisjon: tuleb oluliselt tõhustada vaktsineerimist ja viirusetõrje tegevusi

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon sai tänasel avalikul istungil ülevaate koroonaviiruse leviku tõrjumisel ja vaktsineerimise korraldamisel kavandatud abinõudest ja leidis, et vaktsineerimise tõrgeteta läbiviimiseks on vaja teha õiguslikke muudatusi andmete tõrgeteta töötlemise võimaldamiseks.

„Komisjon konstateerib, et meie haiglavõrk on jõudnud kriitilisse olukorda,“ ütles komisjoni esimees Urmas Reinsalu pärast tervisameti ja haigekassa esindajate ärakuulamist. „Kiiresti on vaja astuda olulised sammud.“

Ta tõi näiteks, et täiustada on vaja HOIA rakendust, mis võimaldaks selle tõhusamat toimimist. „Meile täna antud informatsiooni põhjal saame nentida, et 80+ vaktsineerimine on üle riigi nimistutes lubamatult ebaühtlane. 32 nimistus ei ole veel vaktsineerimist alustatud ning nendes tuleb vaktsineerimist alustada viivitamatult,“ rääkis Reinsalu.

Komisjoni liikme Annely Akkermanni sõnul maksavad kriisi tingimustes valusalt kätte seni laokile jäetud tööd andmebaaside ristkasutamiseks. „Vaktsineerimisnimekirjade koostamine ja täitmise jälgimine on siiani sisuliselt käsitöö,“ nentis Akkermann. „Riigi andmebaaside juriidilise ja tehnilise ühildamisega oleks pidanud tegelema juba mullu, siis ei läheks vaktsineerimine nii vaevaliselt.“

Reinsalu sõnul on veel vaja jooksvalt viia läbi üleriigiline üldpopulatsiooni uuring koroonaviiruse mutanttüve leviku kiiruse kohta ühiskonnas, sest see on sisendiks ka nakkuskordaja R koefitsiendi arvutamisele. „Vastasel juhul võib tekkida olukord, kus meil on nakkuskordajast ebapiisav informatsioon,“ sõnas Reinsalu.

Reinsalu sõnul peab komisjon oluliseks, et terviseamet kaaluks viiruse epitsenterpiirkondades täiendavate testimisvõimaluste kasutusele võtmist.

Veel sai komisjon istungil rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuselt ülevaate toetusmeetmetest piirangute kompenseerimisel. Reinsalu sõnul saab esitatud analüüsile tuginedes öelda, et eelmisel aastal rakendatud ettevõtluse toetusmeetmed on täitnud oma eesmärki ja see on hea alus meetmete planeerimiseks ja kujundamisel ka sellel aastal.