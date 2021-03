Kultuurikeskus loodab, et piirangud ei veni lõputult

Kolmapäevast kehtima hakkavad siseruumides peetavate ürituste piirangud tähendavad pausi saabumist kultuurimajadesse üle kogu Eesti. Haapsalu kultuurikeskuses loodetakse, et pealesunnitud seisak ei veni arvatust pikemaks, nagu läks mullu eriolukorra ajal, vahendas „Aktuaalne Kaamera”.

„Eelmine aasta ka ju arvasime, et see paus ei veni nii pikaks, aga tuli välja, et see oli väga pikk paus. Praegu hoiame lihtsalt sõrmed ristis, et seekord ei läheks see väga pikaks ja tõesti, et saadakse tõesti kiiresti numbrid alla ikkagi,” rääkis Haapsalu kultuurikeskuse peaadministraator Triin Jugapuu.

Kollektiivpuhkusele Haapsalu kultuurikeskuse pere ei lähe, vaid hoones tehakse väiksemaid remonditöid. Kultuuriasutustel on keeruline olnud pikka aega, sest need olid küll avatud, aga samas on riigi esindajad korduvalt toonitanud, et üritusi ei maksa külastada.

„Sa tahad teha oma asja, tahad pakkuda inimestele kultuuri igakülgselt siin ja kui sul see kõik lihtsalt kinni keeratakse, siis see teeb meele ikka väga väga kurvaks. Meil ei ole praegu see olukord, et meil on õudne lõpp, vaid meil on praegu nagu lõputa õudus, mis järjest venib ja venib,” tõdes Jugapuu.

Jugapuu lisas, et tema arvates tuleks nüüd kehtestada solidaarselt kogu ühiskonnas lühiajaliselt rangemad piirangud, et tavapärase elu juurde kiiremini naasta.