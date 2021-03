Politsei ei soovita veel rehve vahetada

1. märtsist pole talverehvid enam kohustuslikud, samas ei soovita politsei siiski veel suverehvidele üle minna.

Talverehve tuleb Eestis kasutada 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Naastudeta talverehvidega ehk lamellrehvidega tohib sõita aasta läbi.

Talverehvide puhul on oluline meeles pidada, et talverehvi mustri jääksügavus peab olema suurem kui 3 millimeetrit, soovitatavalt on see aga vähemalt 4-5 millimeetrit.