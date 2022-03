Kas juba vahetada või veel oodata? Ekspert annab suverehvide osas nõu

Esimeste päikeseliste ilmadega tekib paljudel autoomanikel soov oma auto talverehvid kiiresti suverehvide vastu vahetada. Millal on õige aeg rehvivahetuseks ja milliseid lihtsaid tõdesid peab autoomanik teadma – nõu annab Amservi järelteeninduse juht Ahti Aasala.

Kas praegu on rehvivahetuseks õige aeg?

„Reegel rehvivahetuseks on lihtne – kui ööpäevane keskmine temperatuur püsib juba pikemalt üle 5 kraadi, võib talverehvid hoiule panna. Kui seda teha varem ja ilmselt iga autoomanik on vähemalt korra elus suverehvid liialt vara autole alla pannud, siis pole see liiklemiseks kuigi turvaline,” räägib Aasala ja lisab, et samas pole ka mõistlik talverehvidega liiga kaua sõita. „Talverehvide turvisemuster ja materjal on mõeldud lume, jää ja külma temperatuuri jaoks. Kui kevadel temperatuur tõuseb, siis esmajärjekorras tuleks välja vahetada naastrehvid, mis lisaks naastude kulumisele lõhuvad ka asfalti ja tekitavad linnaruumi tolmu.”

Lamellide vahetamiseks on Aasala hinnangul aega rohkem, kuid siiski tasub ka need enne suve ära vahetada. „Lamellrehvid valmistatakse reeglina pehmemast kummisegust kui suverehvid, mistõttu kuluvad need kiiremini ning ka nende juhitavus ning pidurdusteekonna pikkus jäävad suverehvidele alla. Naastrehvid tuleb suverehvide vastu vahetada hiljemalt 1. maiks.”

Küsimusele, kas juba on käes õige aeg rehvivahetuseks, vastab Amservi järelteeninduse juht, et kui autot kasutatakse valdavalt linnas, küla- ning metsateedele pole autojuhil asja ning väga varastel ning hilistel tundidel autorooli ei istuta, siis võib naasrehvidega sõiduautol rehvid ära vahetada. Teistel juhtudel oleks mõistlik veel nädal kuni paar oodata.

Tee oma rehvidele kvaliteedikontroll



Enne suverehvide paigaldamist tuleks üle vaadata, kas neil esineb väsimusmärke – pragusid rehvi külgedel või ebaühtlast kulumist. „Lubatud turvise mustri jääk peab olema vähemalt 1,6 mm, kuid sellise mustrijäägiga rehve peab tõenäoliselt hakkama peagi vahetama ning nendega tuleb märgades oludes sõites olla väga ettevaatlik. Seetõttu on soovitatav paigaldada rehvid, mille turvise mustri jääk on üle 2 mm,“ annab Aasala nõu.

„Samuti tuleks välja vahetada rehvid, mille turvisele või külgseintele ilmnevad peale nende täispumpamist lõhed või punnid. Lisaks lõhkemisohule, muudavad need rehvi algset struktuuri ja seeläbi ka auto sõiduomadusi.”

Rehvid tasakaalu

„Olenemata sellest, kas autole pannakse uued või juba kasutuses olnud rehvid, tuleb neid ikkagi kontrollida õige tasakaalu ja rõhu osas,” ütleb Aasala ja lisab, et vale rehvirõhuga rehvidega sõitmine lühendab oluliselt nende eluiga. Loomulikult on tema hinnangul kindlam, kui rehvid vaatab üle autoremondi spetsialist ja kõige mugavam on usaldada kogu pakett – rehvide ülevaatus, vahetus ning hoiustamine autoremonditöökojale. „Praktika on näidanud, et kodus rattaid vahetades ei oska inimesed kõigile nüanssidele mõelda ja jõuavad spetsialisti juurde alles siis, kui autoga sõites ilmnevad probleemid ja viperused.”

Levinumatest vigadest toob Aasala välja puhastamata jäänud velje ja rattarummu kontaktpinna ja velgede sisepinna, mis tekitab autole vibratsiooni. Ikka juhtub ka seda, et rattapoldid pingutatakse liiga tugevalt ja mõni neist puruneb või murdub paigaldamisel mõni veljekapsli kinnitus. Väga tihti jäävad rattad pärast kodust rehvivahetust tasakaalustamata, mis jällegi põhjustab vibratsiooni. „Veel tullakse esindusse murega, et armatuuris on pärast rehvivahetust süttinud tuli – see on harilikult nii, kuna rehvides pole rõhud paika saadud või paljude automudelite puhul on vaja suverataste komplekt enne sõitma asumist ka autoarvutisse seadistada.”

Lõpetuseks sõnab Aasala, et esinduses või autoremonditöökojas tehtaval rehvivahetusel on kindlasti omad hüved ja kaks korda aastas võiks oma auto spetsialistile usaldada. “Lisaks rehvide seisukorra kontrollimisele märkavad nad, kui auto kusagilt lekib, mõni tolmukaitse on katki või piduriklotsid on kulunud ja vajavad vahetamist.”

Reelika Lepp

Amserv Grupp