Paatsalus põles abihoone

24. märtsil kell 13.56 süttis Lääneranna vallas Paatsalu külas abihoone, kus hoiti puitmaterjali.

Päästjad kustutasid põlengu kell 15.07. Tulekahjus sai kannatada umbes kolmandik hoonest ja seal hoitud materjalist. Päästetöö juhi esialgsetel andmetel sai põleng alguse tuleohutusnõudeid eiravast lõkkepõletamisest.

Päästjad juhivad tähelepanu, et lõkkease peab olema hoonetest ohutus kauguses. Minimaalseks kauguseks on 8 meetrit, kuid selle määramisel tuleb lähtuda tuule suunast ja lõkke suurusest. Lõkkeaseme ümbrus tuleb põlevmaterjalist puhastada ning vajadusel piirata kivide või mittepõleva pinnasega.

Tähtsaim on, et lõket tuleb valvata ning hoida käepärast esmased tulekustutusvahendid. Lõkkepõletaja peab alati tagama, et tuli lõkkest kaugemale ei leviks.