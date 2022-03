Linnahooldus koristab teid graniitkillust

Haapsalu Linnahooldus korjab kokku talve jooksul kõnniteedele puistatud graniitkillu.

Linnahoolduse juhi Krista Vilta sõnul on nad tänavatelt kildu korjanud juba nädala jagu ja umbes pool või üle poole mahapandud graniitkillust on juba kokku korjatud. „Seal, kuhu panime, sealt korjame ka ära,” ütles Vilta.

Tõenäoliselt korjab Linnahooldus teedelt kokku 70-80 tonni killustikku, sest kõike, mis talve jooksul maha pandi, enam kätte ei saa. Vilta sõnul vajub nendel teedel, mis pole asfaldist või tänavakivist kild lihtsalt pinnasesse. Ka Posti tänavalt ei saa kildu enam kätte.

Kokkukorjatud kildu Linnahooldus uuel talvel uuesti ei kasuta, sest see on märg ja prügi täis. Vilta tunnistas, et on olemas ka seadmed, mis kildu kuivatavad ja puhastavad, et seda järgmisel aastal taas kasutada, kuid Haapsalus selliseid seadmeid ei ole. Seetõttu kasutab Linnahooldus kokkukorjatud kildu teede korrastamiseks, näiteks Metsakalmistu teedel.

Kokku ostis Haapsalu Linnahooldus sel talvel 120 tonni graniitkildu, millest pisut jäi järgi.