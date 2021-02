Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6412 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 1204 ehk 18,8% testide koguarvust.

Läänemaale lisandus kümme koroonaviirusega nakatunut. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 372, mis on Eesti maakondadest madalaim näitaja. Näidult järgneb Läänemaale Põlvamaa (454) ja Viljandimaa (468). Kolmes maakonnas on näit üle 1000 – Ida-Virumaal (1048), Harjumaal (1091) ja Saaremaal (1496). Eestis keskmiselt on viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta 887,75.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 852 inimesel. 621 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 96, Tartumaale 61, Lääne-Virumaale 44, Pärnumaale 29 ja Võrumaale 26 uut positiivset testi. Viljandimaale lisandus 18, Rapla- ja Saaremaale 15, Järvamaale 13, Läänemaale 10, Jõgeva- ja Valgamaale 4, Põlvamaale 2 ja Hiiumaale 1 nakkusjuhtu. 14 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Haiglaravi vajab 510 patsienti, neist on Läänemaa haiglas üheksa patsienti. Haigla ravijuhi Alge Vare sõnul on kõik haiglaravi vajavad koroonaviirusega nakatunud Tallinna inimesed, ravil olnud läänlased on praeguseks koroonaviirusest tervenenud. „Pühade ajal oli korra kümme patsienti. Püüame ellu jääda, koormus on läinud väga suureks,” ütles Vare.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 72 363 inimesele, kaks doosi on saanud 31 158 inimest. Läänemaal on vaktsineerimine lõpetatud 675 inimesel, vähemalt ühe doosi on saanud 1232 inimest.