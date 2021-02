Anvar Samost: keskpärased kangelased

Euroopa Liitu ei maksa Nõukogude Liiduga võrrelda. Kui aga kahe nii erineva liidu vahel hakkab leiduma liiga palju paralleele, siis peaks küsima, mis on valesti.

Jälgin mitme Euroopa Komisjoni voliniku Twitterisse tehtavaid postitusi. Ajakirjanikuna tuleb kursis olla, aga pigem selleks, et meeleolusid tabada. Kõige olulisem neist on mõistagi Eesti voliniku Kadri Simsoni kirjutatav. Kuigi ma ausalt öeldes ei usu, et Kadri Simson ka tegelikult neid postitusi teeb.

Esiteks on kõikide volinike postitused üsna klassikalise viletsa suhtekorralduse moega. Aga teiseks ma pisut tunnen Kadri Simsonit ja ei usu, et tema suudaks lisaks klišeelikule vormistusele sedavõrd sisuliselt jaburat teksti produtseerida. Minge vaadake ise ja kui te olete vanem kui 45 aastat, siis tekib paljudel kindlasti lõpuks tunne, et midagi sarnast olete juba kuskil teises riigis loosungitelt ja lehtede esikülgedelt lugenud.

Nii ei peaks tegelikult olema. Euroopa tippametitesse saanud inimesed, on nad siis eestlased või mõnest muust, teistsuguse ajalooga rahvusest, peaksid saama säilitada võimaluse suhelda inimlikult ja edastada sõnumeid, mida nad vähemalt mingil määral ise usuvad. Aga tundub, et kedagi ei huvita, keegi ei taju siin vastutust asjade eest, mis oleks nagu väikesed, aga tegelikult on olulised, sest tihti määrab keel sõnumi.

Väikestest asjadest algavad suured.

