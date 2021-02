Kuu aega koroonavaktsiini: kõrvaltoimeid on vähe ja need on pigem kerged

Esimese kuu ja mõne päevaga (27. detsembrist kini 31. jaanaurini) sai ravimiamet koroonavaktsiini kohta 309 kõrvaltoime teatist, mis on alla ühe protsendi kõikidest vaktsiiniannustest. Kõrvaltoimed võivad olla lühiajaliselt häirivad, kuid valdav enamik neist on kerged ja mööduvad, kirjutas ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius sotsiaalministeeriumi ajaveebis.

Selle ülevaate kirjutamise ajaks on Eestis manustatud umbes 38 594 annust koroonavaktsiini ja kõrvaltoime teatisi on tulnud neist 0,8% kohta ehk 309. Enne vaktsineerimise alustamist toonitati tervishoiutöötajaile, et kõikidest võimalikest vaktsiini kõrvaltoimetest võiks ravimiametile teada anda. Sestap on ka tavapärasest aktiivsem kõrvaltoimest teatamine olnud rõõmustav. Võrdluseks, tavapärastel aastatel oleme saanud kõikide ravimite kohta kokku ligikaudu 400-500 kõrvaltoime teatist.

Kõrvaltoimed on pigem kergemad

Kõikidest teatistest 298 olid mittetõsise ja 11 tõsise kõrvaltoime kohta. Tõsist kõrvaltoimet sisaldanud teatistes on kirjeldatud eelkõige ülitundlikkusreaktsiooni vaktsiinile, millest kõik vaktsineeritud on paranenud. Seetõttu toonitamegi pidevalt pärast vaktsineerimist 15-20 minutiks jälgimisele jäämise vajalikkust. Tõsisteks oleme hinnanud ka mõned vaktsineerimisega seotud stress-reaktsioonid, mis vajasid kohest ravimi manustamist või sekkumist ja ka need vaktsineeritud on kõik paranenud.

Mittetõsistest kõrvaltoimetest on kirjeldatud üsna tavapäraseid vaktsiinide kõrvaltoimeid, näiteks süstekoha valu, -turset, -punetust, aga ka peavalu, pearinglust, halba enesetunnet, nõrkust ja jõuetust, uimasust, väsimust, palavikku, külmavärinaid, lihas- ja liigesvalu, lümfisõlmede turset ja valulikkust, maitse- ja lõhnataju kadu ja näo tundlikkushäire teket.

Seni laekunud kõrvaltoimed on Covid-19 vaktsiinide kliinilistes uuringutes nähtuga sarnased ning eeldatavad. Samuti on leidnud kinnitust uuringutes täheldatu, et pärast teist süsti ilmnevad kõrvaltoimed on intensiivsemad ja paikseid kõrvaltoimeid ja üldnähte esineb noorematel sagedamini võrreldes eakatega. Täpsemaid andmeid kõrvaltoime teatiste kohta esitab ravimiamet iganädalaselt oma kodulehel.

Seega võime öelda, et seni on COVID-19 mRNA vaktsiinide ohutusprofiil hea. Kõrvaltoimeid tekib ja need võivad olla lühiajaliselt häirivad, kuid valdav enamik neist on kerged ja mööduvad.

Kuidas käib kõrvaltoimetest teatamine

Kõik kolm praeguseks Euroopa Liidu turule lubatud koroonavaktsiini said tingimustega müügiloa. See tähendab kõrgendatud tähelepanu nii ettevõtte enda kui ka Euroopa Liidu ravimiametite poolt. Kõigiks lisauuringuteks on oluline, et võimalikest kõrvaltoimetest antakse vaktsineerijale aktiivselt teada.

COVID-19 vaktsiinide ohutusprofiili täiendavaks kirjeldamiseks peavad tervishoiutöötajad ametile teatama kõigist süsteemsetest ja tõsistest (sh paiksetest) kõrvaltoimetest, mille puhul peavad seost vaktsiiniga võimalikuks.

Vaktsineeritu võib teatada ravimiametile ka neist reaktsioonidest ehk kõrvalnähtudest, millel arsti hinnangul seos vaktsiiniga puudub. Erinevalt kõrvaltoimest on kõrvalnäht igasugune soovimatu reaktsioon, mis tekib ravimi võtmise ajal olenemata hinnangust võimalikule seosele ravimiga.

Kogutavad andmed võimalike kõrvaltoimete kohta aitavad selgitada vaktsiini ohutusprofiili. Uute andmete lisandumisel täiendatakse vajadusel ravimiteavet – lisatakse kõrvaltoimeid, täpsustatakse hoiatusi ja vastunäidustusi. Ravimiamet jälgib teatatud kõrvaltoimeid ja reageerib kiiresti tõsiste kõrvaltoimete kahtluse korral.

Ravimiametile saabunud teatised edastame ka Euroopa ühisesse kõrvaltoimete andmebaasi ning kõikide riikide andmete pealt tehakse juba vajadusel täpsemat statistikat võimalike kõrvaltoimete kohta.

Ott Laius, Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja