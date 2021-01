Läänemaa parimad sportlased on Kanepi ja Raudkats

Läänemaa parima sportlase tiitli said naistest tennisist Kaia Kanepi ning meestest maadleja ja sumomaadleja Keiro Raudkats. Mõlemale on see juba mitmes maakonna parima sportlase tiitel.

Spordiliit Läänela kuulutas maakonna parimad sportlased välja täna õhtul interneti vahendusel ja seda saab ka järele vaadata. Umbes poole tunni pikkuse gala tarvis filmisid Kelli ja Martin Eek filmiklipid sellest, kuidas eemise aasta kategooriate võitjad või omavalitsusjuhid tänavustele võitjatele auhinna üle andsid.

Tervituse saatis sportlastele ka spordiliit Läänela president Urmas Koppe. Ta möönis, et spordiaasta polnud kerge ning mitmed rahvusvahelised võistlused ja olümpiamängudki jäid pidamata. „Viimati juhtus see, et olümpiamängud ära jäid, Teise maailmasõja ajal,” ütles Koppe.

Koppe sõnul ei tasu siiski tagasi vaadata kurbuse ja masendusega, sest mida keerulisemad on ajad, seda suuremad on rõõmud. „Meil on mitmeid sporirajatisi, kus saame vabas õhus sportida ja klubide abiga saime suures mahus ka Läänemaa meistrivõistlused peetud,” rääkis Koppe. Ta lisas, et hea meel on ka selle üle, et sportlased võtsid keerulisest aastast maksimumi ja kasutasid võistlemiseks iga võimalust.

Maakonna parimad sportlased selgitati välja kuues kategoorias: parim mees- ja naissportlane, parim noorsportlane nii noormeeste kui ka neidude hulgas, parim seeniorsportlane ja võistkond. Rahva lemmikut sel aastal ei valitud.

Lisaks maakonna parimatele sportlastele kuulutati reedel välja ka Läänemaa aasta tegu spordis ja Läänemaa kõige sportlikum pere.

Läänemaa parimad sportlased 2020

Naissportlane – Kaia Kanepi

Kolm ITF turniiri võitu sel aastal. Jõudis Prantsusmaa lahtistel ja US Openil teise ringi.

Meessportlane – Keiro Raudkats

Eesti meister sumos kaalukategoorias +115 kg ja absoluutkaalus.

Noorsportlane (neiu) – Emma Kathrina Hein

Eesti MV kergejõustikus teivashüppes 2. koht, kuulitõukes 3. koht, kõrgushüppes 3. koht.

Balti maavõistlusel teivashüppes 2. koht, seitsmevõistluses 6. koht.

Noorsportlane (noormees) – Robin Uspenski

Eesti täiskasvanute MV Kreeka-Rooma maadluses II koht –82 kg, täiskasvanute MV sumomaadluses III koht –70 kg

Võistkond – En Garde’i vehklemisnaiskond: Nelli Differt, Madli Palk, Anneli Proosväli, Svetlana Trynova

Eesti MV hõbe.

Seenior – Juhan Lukk

Talitriatloni MM (Asiago, Itaalia) II koht (70–74 a), EM (Cheile, Rumeenia) I koht (70–74 a)

Tubli spordiklubi – Läänemaa jalgpalliklubi

Eesti meistrivõistluste esiliiga B 6. Koht

Läänemaa sportlik pere – perekond Nerman (Margus, Moonika, Martin, Marie Linda).

Aasta tegu – Coop Haapsalu, Raimond Lunev

Võrkpallitreeningute toetamise eest Läänemaa spordikoolis.