Lääne-Nigula hakkab biojäätmeid koguma

1. maist peavad kümne või enama korteriga Lääne-Nigula majad omama nii paberi- kui ka biojäätmete konteinerit.

„See kohustus on ka praegu, aga sellesse suhtutakse leigelt,” ütles Lääne-Nigula vallavalitsuse teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris.

Peetris ütles, et jäätmete liigiti kogumist tuleb inimestele meelde tuletada ning anda neile mõistlik aeg lepingu sõlmimiseks, konteineri tellimiseks ning prügifirmale selle kohaletoomiseks.

Peetrise sõnul on ka neid kortermaju, kus konteinerid on juba ilusasti olemas. Ta lisas, et seejärel tuleb hakata koos osavaldadega kontrollima konteinerite olemasolu ning neile, kellel pole paberi- ja kartongi- ning biojäätmete konteinereid, märgukirju saatma.

Vähemalt kümne korteriga majad peavad jäätmeid liigiti koguma, sest see on kirjas valla jäätmehoolduseeskirjas. Peetrise meelest võiks see nii olla ka väiksema arvuga korteritega majade puhul.

Paberikonteineri ja biojäätmekonteineri tühjendamine on tasuta, maksma peab vaid konteineri rendi ja biolagunevate kilekottide eest.