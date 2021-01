Erkki Bahovski: andkem uuele valitsusele aega

Lugedes rahvusvahelisest ja (ühis)meediast hinnanguid meie uuele valitsusele, ei jää üle muud kui õhku ahmida – epiteedid on niivõrd positiivsed.

Olgu selleks fakt, et esimest korda on Eesti peaminister naine. Või et nüüd on Eesti ainuke riik maailmas, kus riigijuhid on naised (täpsustus: et mitte eksida, peab lisama, et ainus riik, kus nii president kui ka peaminister on naine ehk näiteks Uus-Meremaa riigipea on Elizabeth II ja peaminister on Jacinda Ardern). Ainuüksi naispeaminister muutvat Eesti Põhjamaa riigiks ja üleüldse ootavat Eestit ees helge tulevik.

Äkki puhkaks nüüd veidi jalga veidi ja tuleks maa peale tagasi? Kõigepealt tuleks lahendada pealtnäha võimatuna näiv loogikaülesanne – kuidas saab olla vastne valitsus kardinaalselt teistsugune, kui sellest poole moodustab erakond, kes oli ka eelmises valitsuses? Lisatagu, et samale erakonnale tervikuna on esitatud kahtlustus korruptsioonis.

