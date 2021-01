Galerii: Lääneranna vallas süüdati uusaasta tervitamiseks 1500 küünalt

Aastavahetusel põlesid Lääneranna vallas Salevere Salumäel juba 20. korda küünlaringides küünlad, mida sel korral oli kokku 1500.

MTÜ Salumäe Seltsi liige, küünlaringi korraldamist eest vedanud Ireen Kangro sõnul on ürituse eesmärgiks hoida oma kogukonna ühtsust: „Jätkame külarahva seas oodatud traditsiooni, et tulla aasta lõpus kogukonnaga kokku, kaasata lastega peresid ning anda võimalus tähistada aasta lõppu vaiksemalt, looduslähedasemalt ning suurema tähelepanelikkusega ümbritseva suhtes.”

Ürituse avasõnadel tõi seltsi liige Peeter Hermik välja ka küünaldest moodustatud mälestussümbolite tähenduse: „Suurim küünlaring, Salumäe all põllul asuv rõngasrist on kõige esimese, 2000. aasta tervitamiseks loodud küünlaringi taasloomine. Matkarajal asuvate värvilisest küünaldest moodustavate sümbolitega mälestame küünlaringide traditsiooni algseid loojaid ja kogukonna liikmeid, kes on aastate jooksul panustanud kuid kahjuks tänaseks meie hulgast lahkunud.”

Sel korral sai juubeli tähistamiseks poolt üles seatud tervelt 1500 küünalt. Juubeli puhul esines avatseremoonial ka tuletrupp Flaamos, kelle Kuiva ilma korra saab põlevatest küünaldest sümboleid imetleda veel 2. jaanuari varahommikuni.

Matsalu rahvuspargis asuv Salevere Salumägi on põnev koht nii looduskaitseliselt kui kogukondlikult – siin asuv matkarada on populaarne nii kohalike kui turistide seas, mäel asuval Silmaallikal on usutud olevat ravivõimed ning Salumäe idaosast on leitud ka arheoloogilised tarandkalmed, viidates kohale kui esivanemate pühapaigale.

Fotod: Kaarel Kaisel