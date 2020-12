LOETUIMAD LOOD 2020: Indrek Tarandist saab Nõva kooli õpetaja

Lääne Elu avaldab 2020. aastal veebis enim loetud lood.

26. augustil kirjutas Lääne Elu, et endine europarlamendi liige Indrek Tarand hakakb 1. septembrist õpetama Nõva koolis ajalugu, ühiskonnaõpetust ja inglise keelt.

„Jaa, vastab tõele,” ütles Lääne-Nigula valla haridusnõunik Kaie Talving. Tarand kandideeris ja temaga sõlmitakse leping aastaks. „Sõltuvalt sellest, kuidas õnnestub tunniplaani sättida, hakkab ta käima Nõval ilmselt kolm päeva nädalas,” ütles Talving.

„Ma pole kunagi salanud, et olen väljaõpetatud ja kuuenda põlve koolmeister,” ütles Tarand Lääne Elule. „Oli konkurss, kandideerisin ja osutusin valituks.” Tarand saab koolis veidi üle poole koha – kool on väike ja lapsi vähe. Sellele vaatamata ootavad Tarandit tema sõnul ees pikad päevad, täis tööd ja eneseharimist. Õpetajana töötanud on ta vähe – andnud Audentese erakoolis valikaineid.

„Tunniplaani veel ei tea. Reedel on õppenõukogu, eks siis kuuleb lähemalt,” ütles Tarand.

Tarand on lõpetanud Tallinna 21. keskkoolis inglise keele eriklassi ja 1991 Tartu ülikooli ajaloo eriala. Taranditel on Nõva külje all Harju- ja Läänemaa piiril suvekodu.

Talvingu sõnul on Nõva koolis kõik õpetajad olemas. Avaldusi laekus üle kümne. „Üllatav, et paljud rääkisid missioonitundest – et kool on hädas ja tahavad tulla appi,” ütles Talving.

Haridusministeerium tuvastas mais, et suurem jagu Nõva kooli õpetajaid ei vasta kvalifikatsiooninõuetele – neil pole kraadi või ei õpeta nad ainet, mida on õppinud.

Nõva koolijuht Peeter Kallas lõpetas töölepingud seitsme õpetajaga ja kuulutas välja konkursid, et leida kooli matemaatika-, füüsika-, keemia-, bioloogia-, geograafia-, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, inglise keele, tööõpetuse, loodusõpetuse, eesti keele ja informaatika- ning lasteaiaõpetaja.