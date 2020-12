Galerii: jõuluvanad viisid loomade varjupaika kingikoorma

Pühapäeval vuras jõuluvana Allu oma punase jõuluvanaautoga Läänemaa loomade varjupaiga väravast sisse ning jõuluvana Rommy, jõulueitede ja varjupaiga töötajate abiga tõsteti kingikoorem autost varjupaiga kontoriruumi – kitsukesse kontoriruumi liikumisruumi enam suurt ei jäänudki.

Läänemaa jõuluvanad on käinud jõulude ajal varjupaigaloomadele kingitusi viimas neli-viis aastat. Algatus on jõuluvana Allult, kuid aja jooksul on liitunud teisedki jõuluvanad.

„Haapsalu ja Läänemaa rahvas on aidanud neid kinke koguda,” ütles jõuluvana Allu. Ta lisas, et suur osa kingitusest on kogutud sõprade kaudu, aga varjupaigale tarvilikku on toodud üleskutse peale ka linna jõulukuuse alla ja See teatrisse.

„Meil on kõik kassiomanikud,” põhjendas jõulumemm Eve jõuluvanade soovi loomade varjupaika aidata.

Läänemaa loomade varjupaiga juhataja Helina Alpi sõnul kõik, mis jõuluvanad tõid – kassiliiv, kassitoit, majapidamistarbed, prügikotid, majapidamispaberid jne -, varjupaigale väga vajalik. „Inimesed tihtilugu arvavad, et varjupaigas on loomadel vaja ainult süüa, aga tegelikult on vaja neid vahendeid, millega koristada ja loomi hooldada,” rääkis Alp.

Läänemaa loomade varjupaigas on praegu umbes 30 kassi ja üks koer. Apli sõnul on enamik kassid noored, alla aastased. „Enamik kes meil praegu siin on, on sügisesed leidlapsed – suvilad jäävad tühjas, loomadel kõhud lähevad tühjaks ja nii nad majade juurde satuvad,” rääkis Alp.

Alpi sõnul on sel aastal uue kodu leidnud üle 80 varjupaigalooma ning detsembris on päris palju loomi endale kodu leidnud – laupäevalgi läks üks üsna pikalt varjupaigas olnud kass uude koju.

Loomade eest hoolitseb kokku kolm varjupaiga töötajat, kellel lisaks käib abis vabatahtlikke.

Fotod Arvo Tarmula