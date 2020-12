LOETUIMAD LOOD 2020: koroonaviirus muutis aastat

Lääne Elu avaldab 2020. aastal veebis enim loetud lood, mille hulgas oli rohkel kevadel alanud koroonapandeemiat puudutavad lugusid. Loetuimad koroonaviirust puudutavad lood on Lääne Elu siia kokku koondanud.

15. märtsil kirjutas Lääne Elu 13. märtsil Haapsalu linnavalitsuses toimunud kriisikoosolekul tehtud otsused sulgevad peaaegu kõigi avalike asutuste uksed. Tol hetkel Läänemaal ühtegi diagnoositud haiget ei olnud.

31. märtsil kirjutas Lääne Elu, et sadamates käib enneolematu politseioperatsioon. Koos politseinikega käivad iga päev patrullis kaitseliitlased, naiskodukaitsjad ja keskkonnainspektorid, et tagada liikumispiirangutest kinnipidamine.

Haapsalu politseijuht Andrei Taratuhin ütles toona Lääne Elule, et kokku on neil umbes 50 politseinikku, keda graafiku järgi välja saata. „Menetlejad, patrullteenistus, abipolitseinikud,” loetles Taratuhin. Politseid abistavad keskkonnainspektorid, kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad.

Mais jõudis koroonaviirus Lihula vanadekodusse ning kogu Lihula vaevles koroonapuhangu käes. Sellest kirjutas Lääne Elu 19. mail.

27. augustil palus Tartu ülikool Lääne Elu vahendusel läänlastel mitte paanikasse sattuda, kuigi majandusminister Taavi Aas oli reoveeuuringute põhjal hoiatanud, et Läänemaal on koroonaoht.

6. novembril kirjutas Lääne Elu, et Hiiumaal on koroonaviiruse tõttu ohuolukord, kus nakatunud on koolis, perearstikeskuses ja haiglas.

18. novembril edastas Lääne Elu, et koroonaviirus on jõudnud Pullapääl asuvasse puidufirmasse Helland Baltic, kus ühtekokku tuvastati kuus nakatunut. Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnul oli varasemalt ettevõttes üks nakatunu ja ülejäänud neli selgusid laustestimise käigus. „Me teeme uue laustestimise ja testime ka teisi osakondi,” ütles Juhkam.

Seejärel hakkas koroonaviirus räsima Virtsut. 26. novembril kirjutas Lääne Elu, et päev varem pidid koroonaproovi andma kõik Virtsu aknatehase töötajad, kool ja lasteaed on suletud ning pubi kinni.

Väikeses, alla 500 elanikuga Virtsu alevikus on ärevad ajad – suletud on kool, eilsest lasteaed. Aknatehase töötajad ootavad proovide tulemusi. Aleviku üks väheseid söögikohti Anni pubi on viirushirmus kinni.