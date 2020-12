Leht: isegi demokraatlikud riigid rikuvad koroonaga võitlemisel demokraatiareegleid

Koroonaviiruse vastased meetmed on tänavu viinud selleni, et peaaegu pooled demokraatlikud riigid maailmas on taandunud demokraatia ja inimõiguste põhistandarditest, teatas värskes uuringus Stockholmis asuv rahvusvaheline demokraatia ja valimisabi instituut (IDEA). Pandeemia tõkestamise ettekäändel on hakatud piirama teabeliikumist, sõnavabadust ja sõltumatut meediat, kirjutab Maaleht.

Eestit ja Lätit raportis ei mainita, mis näitab, et tõsiseid rikkumisi meil ja lõunanaabritel ei ole. Samas ei leia Eestit ka nende hulgast, keda pandeemia ajal demokraatia edendamise eest esile tõstetakse.

Samas kiidetakse Soomet. Venemaal on aga halb olukord sõnavabaduse ja ajakirjanike ahistamisega. Demokraatiaga on halvasti ka Ungaris ja Poolas.

Kui enamik pandeemiameetmeid on enneolematu ülemaailmse tervisekriisi tingimustes õigustatud, on 43 protsenti demokraatlikest riikidest rakendanud piiranguid, mis on ebaseaduslikud, ebaproportsionaalsed, umbmäärased või tarbetud, märgib raport.

